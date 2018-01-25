В Крыму снова проводят обыски у татар

Российские силовики утром 25 января провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе Крыма. В райотделы полиции доставили двух задержанных крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение Крымская солидарность в Facebook.

Согласно сообщениям, жителя Джанкоя Энвера Кроша доставили в райотдел полиции города, задержанного в селе Разливы Эбазера Ислямова – в Нижнегорский райотдел полиции.

У Энвера Кроша полицейские изъяли телефон, планшет и ноутбук.

Адвокат Ислямова заявил, что его не пускают с задержанному.

Родной брат задержанного джанкойца Энвера Кроша рассказал, как проходило задержание.

Близкие друзья Эбазера Ислямова рассказали, что он является мусульманином, соблюдающим требования своей религии.

Под обоими отделением полиции собрались активисты чтобы поддержать задержанных.

В Джанкое полицеские потребовали, чтобы крымские татары, собравшиеся под отделением, разошлись.

За пару дней до этого в Крыму также проходили обыски и задержание крымских татар.

Кроме того, в начале января 2018 года в Симферополе обыскали крымских татар.

Источник: korrespondent.net