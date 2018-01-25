Украину от потепления отделяют несколько дней сильных морозов - синоптик

Уже с субботы, 27 января, в Украине ожидается потепление. Однако, в 25-26 января будут господствовать морозы. Об этом в эфире Эспрессо рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, морозы сегодня и завтра будут в Украине, впрочем в западных областях, в частности на Волыни, Ровенщине, Львовщине и Закарпатье температура воздуха будет выше, кое-где будет даже плюсовой.

Впрочем, ночью температура опустится до 15-20 градусов мороза, а в центральных областях даже до 22-24 градусов. Днем в Украине ожидается 4-9 градусов мороза, а на востоке и северо-востоке похолодает до -12 градусов.

В Киеве ночью ожидается -12 -14 градусов, днем будет морозно, в пределах 5-7 градусов ниже нуля.

"Уже в субботу начнутся первые подвижки в сторону потепления, а в воскресенье и понедельник мы уже услышим и увидим оттепель. Очень существенно потеплеет, в воскресенье практически до оттепели. И на следующей неделе также будет тепло", - подытожила Диденко.

Ранее сообщалось, что до конца недели над Украиной будет господствовать антициклон Кристиан.

Источник: korrespondent.net