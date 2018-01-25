В Киеве с начала года ГФС насчитала 35 миллионеров

С начала декларационной кампании в Киеве подали декларации 35 миллионеров. Об этом в эфире радио Голос Столицы сообщила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

Кроме 35 деклараций миллионеров было подано 393 декларации на налоговую скидку.

"На сегодняшний день в Киеве подано 848 деклараций об имущественном состоянии и доходах с общей суммой задекларированного дохода в более 236 млн гривен. Из них - 35 деклараций подано миллионерами и 393 декларации - на налоговую скидку", - сказала она.

Демченко отметила, что по представленным декларациям к уплате предстоит 3,8 млн гривен налога на доходы физических лиц и 0,6 млн гривен военного сбора.

Она также рассказала, что в нормах по декларированию доходов граждан произошли определенные изменения. Первая из них - это изменение формы декларации об имущественном состоянии и доходах (изложен в новой редакции). Так, форма декларации дополнена строкой 10.9.1. В этой строке отражается доход и налоговые обязательства, которые рассрочиваются налогоплательщиком по списанному (аннулированному) долгу по кредиту, что полученный таким плательщиком на приобретение жилья (ипотечный кредит).

Кроме того, в 2017 году были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно которым отменены ограничения по размеру суммы, уплаченной за обучение, которую налогоплательщик может включить в налоговую скидку по результатам отчетного года, а также ограничения по учебному периоду, за который осуществлена такая уплату.

К тому же, по результатам 2017 налогоплательщик может воспользоваться правом на получение налоговой скидки, связанной с обучением члена семьи первой степени родства, независимо от того получает ли такой член семьи заработную плату. Людмила Демченко напомнила, что плательщики, которые в соответствии с разделом IV Налогового кодекса обязаны подавать декларацию, подают ее до 1 мая 2018 года.

Ранее Минфин предложил обязать богатых украинцев подавать декларацию.

Напомним, с 1 января начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Источник: korrespondent.net