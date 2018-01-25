Фактор Украины. Военный бюджет стран Запада растет

Впервые со времен холодной войны Россия стала убедительным аргументом в бюджетном "перетягивании каната" и стала в центре военных стратегий западных стран.

Так, впервые в бюджете США в отдельную статью выделена тема противодействия российской угрозе, что обусловлено "продолжающимися агрессивными действиями России".

Американский оборонный бюджет с 580 миллиардов долларов вырос в 2018 году до 692 миллиардов. А военные расходы Великобритании в этом году превысят российские на 16 процентов - до 69 миллиардов долларов.

Корреспондент.net разбирался, как Россия "помогает" западным военным увеличить бюджет и причем тут Украина.

Британия оглядывается на Украину

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал сэр Николас Картер 22 январяв выступил с речью в Королевском институте оборонных исследований, в которой заявил о превосходстве российской армии над британской.

Как отмечает Guardian, он выступал с мольбой, поскольку в ближайшие месяцы будет настаивать на увеличении оборонного бюджета.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия стала весьма полезным пугалом, пишет газета.

"Британское военное командование не на шутку испугалось, когда Москва во время интервенции в Украине использовала беспилотники и артиллерию для уничтожения украинских танков, и начало задавать вопросы о том, сможет ли Британия в похожих обстоятельствах проявить себя лучше, чем украинцы", - пишет Guardian.

В своей речи Картер прибегнул к затертой идее, согласно которой "русские уважают силу", пишет коллумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

Генерал заявил, что Россия хотела захватить больше украинских территорий, но была удивлена сопротивлением, которое оказала Украина, и была вынуждена довольствоваться меньшими успехами.

Угрожает ли Россия британцам

Как пишет Guardian, Соединенное Королевство находится достаточно далеко от России, поэтому она не представляет территориальной угрозы.

Однако британские войска дислоцируются в балтийских странах наряду с силами НАТО, представляя собой силы сдерживания "на маловероятный случай российского вторжения с целью захвата территории".

Но Россия угрожает гибридной войной - она может тайно осуществлять действия по дестабилизации и дезорганизации, проводить кибератаки против Британии, вмешиваться в выборы, пишет газета.

Состояние армии королевства

Британия тратит на оборону больше Франции, Германии, Италии, Испании и всех прочих стран Евросоюза. Проблема для Великобритании заключается в том, пишет Guardian, что значительная часть этих расходов идет на возобновление программы строительства ядерных ракет и двух новых и дорогих авианосцев.

Из-за этого сухопутные войска испытывают недофинансирование, флоту не хватает надводных кораблей, а ВВС - самолетов.

Британия тратит на оборону два процента своего ВВП. Минобороны хочет приблизить эту цифру к трем процентам, однако это повлечет за собой сокращение государственных расходов на здравоохранение, образование и прочие области.

Газета отмечает, что Великобритания придерживается мнения о том, что защитить Западную Европу от России можно только посредством НАТО.

Украина в оборонной стратегии США

Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал военный бюджет на 2018 год объемом в 692 миллиарда долларов.

На поставки оружия Украине предусмотрены 350 миллионов долларов, а на Европейскую инициативу сдерживания - 4,6 миллиарда.

В ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в новом бюджете будет выделено 58 миллионов долларов на разработку новой ракеты среднего радиуса действия.

Впервые в бюджете на 2018 год в отдельную статью выделена тема противодействия российской угрозе, что обусловлено "продолжающимися агрессивными действиями России".

В 2016 году США потратили на оборону 611 миллиардов долларов, а в 2017 - 580 миллиардов.

В конце прошлой недели Пентагон опубликовал главные тезисы стратегии нацбезопасности США, подписанной Трампом в середине декабря.

Хотя Украина в этом документе упоминается один раз, прямо или косвенно страны касаются три из четырех постулатов, на которых держится документ. При этом, Украина остается в фокусе внимания США как одно из мест столкновения с "ревизионистскими" устремлениями России.

В стратегии говорится, что, если Америка не лидирует, то вакуум лидерства заполняют неадекватные игроки, поэтому США нацелены на звание мирового лидера.

Также сильная и свободная Европа признается жизненной необходимостью для США, что важно для Украины, как части европейской стабильности.

Американцы первым приоритетом на европейском направлении видят совместную работу по противостоянию "российской подрывной деятельности и агрессии". В этом контексте в документе упоминается Украина.

Кроме того, одним из приоритетов в разделе о продвижении американского благосостояния есть отдельный пункт о противостоянии зарубежной коррупции.

В стратегии также говорится, что США будут помогать союзникам и партнерам противостоять странами, которые используют энергоресурсы для запугивания.

Источник: korrespondent.net