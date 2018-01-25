В Ливии посреди улицы казнили десять человек

В Ливии прилюдно расстреляли минимум десять человек. Соответствующее видео появилось в среду, 24 января на сайте Al Arabiya.

Видео показывает мужчин в синих робах, которые стоят на коленях с завязанными глазами. Затем они же лежат на земле в крови. Тела погибших после казни загрузили в багажники пикапов и увезли под выкрики собравшихся.

Издание пишет, что расстрел произвели возле мечети. 23 января здесь был совершен теракт, во время которого погибли 35 человек. Кем именно были казненные, не сообщается.

Миссия ООН по поддержке в Ливии выразила обеспокоенность «жестокой и возмутительной» расправой. «Лица, ответственные за исполнение массовых казней или приказы их провести, подлежат уголовной ответственности по международному праву», — говорится в сообщении. Миссия также призвала выдать командующего местным спецназом Махмуда аль-Верфалли (Mahmoud alWerfalli), ответственного за как минимум пять подобных случаев массовых казней в 2017 году.

Ранее в Ираке повесили 38 боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды.

Как сообщалось, к смертной казни приговорили немку за сотрудничество с ИГИЛ

Источник: korrespondent.net