Порошенко и премьер Нидерландов обсудили санкции против РФ

Президент Петр Порошенко провел встречу в Давосе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Собеседники отметили активизацию двусторонних экономических отношений, а также обратили внимание на то, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС сегодня уже дает положительные результаты как для украинского, так и нидерландского бизнеса.

Глава государства поблагодарил премьер-министра за политическую солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландами политики санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на тесное сотрудничество в ООН, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совете Безопасности в 2018 году.

Собеседники скоординировали усилия, направленные на наказание виновных в трагедии Боинга Малазийских авиалиний МН-17.

Напоследок, президент пригласил премьер-министра Нидерландов посетить Украину с визитом.

Напомним, Марк Рютте в третий раз возглавил правительство Нидерландов.

Источник: korrespondent.net