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25. 01. 2018

Часы Судного дня перевели вперед из-за ядерной угрозы

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной ядерной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед – теперь они показывают 23:58. Об этом в четверг, 25 января, сообщили на пресс-конференции в Вашингтоне представители журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

"Часы показывают две минуты до ядерной полуночи", – объявила президент этой организации Рейчел Бронсон.

Отмечается, что так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерной катастрофы на Земле, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

"В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в последнее время миру грозит ядерная война из-за ситуации на Корейском полуострове, ядерной программы Ирана, возможного конфликта между США и Китаем в Южно-Китайском море, противостояния между США и Россией, и ряда других угроз.

Как сообщал Корреспондент.net, в последний раз стрелки часов Судного дня передвигали 26 января 2017 года. Это было сделано из-за заявлений вступившего в должность президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и изменениях климата. Тогда стрелки передвинули на 23:57:30.

Напомним, часы Судного дня впервые появились на обложке американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Дальше всего от полуночи они отстояли в 1991 году. Тогда, после холодной войны, человечество отделяло от ядерного катаклизма 17 минут.

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Источник: korrespondent.net

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