Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии

Президент Петр Порошенко на встрече с президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом в Давосе обсудил вопрос создания в Украине независимого антикоррупционного суда. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Собеседники поддержали необходимость создания независимого антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сказано в сообщении.

Президент ВБ отметил принятие Верховной Радой закона Украины о приватизации.

"Особое внимание было уделено реализации инициативы президента по развитию сельской медицины в Украине с учетом лучших мировых практик", - говорится в сообщении.

Президент Всемирного банка указал на готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Сразу после этого, Порошенко провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Президент Украины и премьер-министр Хорватии выразили удовлетворение началом практической деятельности двусторонней рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий", - сказано в сообщении.Порошенко выразил благодарность Пленковичу за соавторство Хорватии в резолюции Генассамблеи ООН о полжении в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, принятой в декабре 2017 года. Он также поблагодарил за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за активную политическую, гуманитарную и экспертную помощь.

Кроме того, стороны обсудили перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии и направлены на укрепление энергетической безопасности Европы.

Напомним, Президент Петр Порошенко провел встречу в Давосе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Источник: korrespondent.net