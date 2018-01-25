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25. 01. 2018

Трамп откажет Палестине в помощи из-за "неуважения"

США откажутся от предоставления помощи Палестинской национальной автономии из-за проявленного "неуважения". Об этом в четверг, 25 января, заявил американский президент Дональд Трамп в Давосе, сообщает The Hill.

По его словам, руководство Палестины отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом после решения о переносе посольства США в Израиле.

"Они выказали к нам неуважение", — отметил Трамп, призвав палестинцев сесть за стол переговоров с Израилем.

Ранее сообщалось, что США вдвое сократили финансовую помощь палестинским беженцам.

Источник: korrespondent.net

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