Порошенко хочет обсудить с Трампом поставки оружия

Президент Петр Порошенко планирует завтра, 26 января, обсудить в Давосе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и, возможно, президентом Дональдом Трампом поставки вооружения в Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала Bloomberg.

"Надеюсь, что завтра состоится эта встреча (с Трампом, - ред.). Определенно состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы касательно сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, относительно поставок оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в том числе, миротворцев, которых должен ввести Совбез ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, совершаемые россиянами", - сказал Порошенко.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Источник: korrespondent.net