Киноклуб «Рэха» приглашает на фильм «Неожиданная встреча»

Минский христианский киноклуб «Рэха» 28 января приглашает на просмотр фильма «Неожиданная встреча» («The Encounter»), снятого в 2010 году в США режиссером Дэвидом Уайтом.

Сюжет фильма помогает восстановить отношения с Иисусом, задуматься над Его присутствием в жизни человека. Мы часто говорим – Иисус с нами, Он направляет нашу жизнь, но представляем ли, что это действительно так, а не просто слова? Позволяем ли мы Ему говорить в нашей жизни? Слышим ли слово Божие, направленное к нам? Ответы на эти вопросы можно найти в фильме, – рассказывают организаторы, сообщает catholic.by.

Показ состоится в 19.00 в костеле Воздвижения Святого Креста (Кальварийском).

Источник: krynica.info