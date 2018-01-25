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25. 01. 2018

Из-за крушения вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Рыбалко, передает телеканал 112 Украина.

По словам Рыбалко, сообщение о крушении вертолета частной авиакомпании Ми-8 на окраине Кременчуга поступило спасателям в 19:15.

"Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находились 4 человека", - сказала она, добавив, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

Напомним, в Полтавской области в городе Кременчуг в четверг, 25 января, упал вертолет, врезавшись в телевизионную вышку.

Источник: korrespondent.net

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