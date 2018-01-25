Труппа из Бобруйска привезла рождественский спектакль в Светлогорск

В агрогородке Чирковичи в Светлогорском районе 21 января в Центре досуга 21 января выступила труппа православного театра Духовно-просветительского центра при Елисаветинском храме Бобруйска.

Артисты привезли спектакль «Оплачено стаканом молока», поставленный под руководством режиссера Людмилы Наумчик, сообщает eparhiya.by.

В спектакле, посвященном Рождеству, пересекаются несколько сюжетных линий, каждая из которых несет смысловую нагрузку определенной эпохи человеческой истории: рождение и воплощение Христа, Великую Отечественную войну, современность. Каждая сюжетная линия охватывает не только определенный временной отрезок, но и является продуктом культуры разных этносов. При столь кажущейся разнородности материала он объединен единой идеей – чудом, которое способен сотворить Господь с человеческим сердцем, готовым к восприятию этого чуда.

“Ребята из Бобруйска еще раз напомнили нам о Рождестве Христовом, о великом чуде – Христос Спаситель родился в мир. Ребята говорили на Евангельском языке о добре, милосердии, сострадании. Я верю в то, что пока наши дети будут говорить об этом, Евангельская истина о Рождестве Христовом будет вечно жить в наших сердцах”, – обратился к зрителям благочинный Светлогорского округа, настоятель Преображенского храма протоиерей Александр Кисель.

Источник: krynica.info