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26. 01. 2018

Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича

 
Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства сообщила агентству Интерфакс-Украина.
 
Когда именно была подана апелляция не уточняется.
 
Напомним, 26 августа 2017 года сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.
 
В конце декабря прошлого года суд вынес приговор сыну нардепа, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
 
Как рассказал адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко, за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций. Стороны заключили мировое соглашение, в результате которого ему выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень.
 
По словам адвоката, на суде Шуфрич-младший признал свою вину и попросил не сажать его в тюрьму.

Источник: korrespondent.net

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