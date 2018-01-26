Москва: США не спешат уничтожать свое химоружие

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала. Об этом говорится в его комментарии по поводу встречи Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия в Париже, пишет РИА Новости.

"Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия − до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран − и мы в том числе − со своими обязательствами все-таки справилось", − отмечается в документе.

При этом, как указывет Рябков, совсем другая картина с ликвидацией химоружия в США, которые обладают всеми необходимыми ресурсами для решения данной задачи и "раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала".

"Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия − более 2,5 тысячи тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ", − подчеркнул замминистра.

Напомним, в сентябре 2017 года в России заявили об уничтожении последнего химического боеприпаса. Таким образом РФ на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

После этого в Госдепартаменте США сообщили, что Штаты нацелены на полное уничтожение своего химического оружия до конца 2023 года.

Источник: korrespondent.net