Двое мужчин из РФ заявили о признании их однополого брака в Москве

Двое мужчин, которые зарегистрировали однополый брак в Копенгагене, сообщили 25 января телеканалу Дождь, что он был официально признан в России.

Отмечается, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене 4 января 2018 года. Затем они подали нотариально заверенные и переведенные документы в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве для признания брака в России.

Там им поставили штампы в паспорта на странице семейного положения о том, что их брак зарегистрирован в Копенгагене. Утверждается, что копии документов имеются в распоряжении Дождя.

При этом на сайте МФЦ появилась информация, что центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака, никакой штамп сотрудниками в паспорт не проставляется, поэтому информация, указанная в новости, "является ложной"

Телеканал подчеркивает, что на официальном сайте мэрии Москвы указано, что официально зарегистрированные на территории других государств браки между россиянами не нужно повторно регистрировать в России и они автоматически признаются действительными.

Адвокат Дмитрий Чипчиу заявил, что если данные о браке были внесены в паспорта, значит брак считается признанным в России.

Ранее сообщалось, что в Австрии узаконили возможность заключать официальный брак однополыми парами.

Источник: korrespondent.net