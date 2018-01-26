Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

В США музей Гуггенхейма отказал в просьбе президента Дональда Трампа одолжить работу Ван Гога для Белого дома, вместо этого ему предложили золотой унитаз. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Washington Post.

Отмечается, что Трамп и первая леди попросили музей Гуггенхейма одолжить пейзаж со снегом работы Ван Гога. В музее извинились и заявили, что не смогут представить картину, однако предложили альтернативу.

"Мне жаль ... сообщить вам, что мы не можем участвовать в этом заимствовании, поскольку картина является частью музейной коллекции Таннхаузера, которую запрещено перевозить, за исключением редчайших случаев", - написала куратор музея Нэнси Спектор в письме президентской семье.

При этом куратор добавила, что золотой унитаз, созданный итальянским скульптором Маурицио Каттеланом, доступен Белому дому "для долгосрочного пользования".

"Он, конечно, чрезвычайно ценный и несколько хрупкий, но мы предоставим все инструкции по его установке и уходу", - добавила Спектор.

Полностью функциональный экспонат, под названием America, рассматривается как острая сатира на чрезмерное богатство США.

Белый дом ситуацию не комментировал.

Стоит отметить, что президенты США и первые леди часто одалживают ценные художественные работы, чтобы украсить различные комнаты в Белом доме.

Напомним, в США прошел Марш женщин против политики Трампа.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин и Скарлетт Йоханссон высмеяли в шоу семью Трампа.

Источник: korrespondent.net