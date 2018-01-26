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26. 01. 2018

Россияне создали в Facebook 129 событий, касающихся выборов в США

Российские "агенты" в 2016 году создали 129 событий в соцсети Facebook, касающихся выборов. Об этом администрация Facebook сообщила Конгрессу США в письменном ответе на вопросы о вмешательстве РФ в выборы, сообщает в пятницу, 26 января, Reuters.

По данным Facebook, 338 тысяч 300 различных пользователей просмотрели события и 62 тысячи 500 человек поставили отметку, что они будут присутствовать. Компания уточнила, что у нее нет данных о том, какие из этих событий действительно состоялись.

Копии страниц упомянутых событий показывают, что по крайней мере некоторые из них были политическими митингами, посвященными спорным вопросам в обществе, например, таких как иммиграция.

Ранее Сенату предоставили новые данные о влиянии России на выборы в США.

Напомним, в ЦРУ заявили, что Россия пытается повлиять на выборы в Конгресс.

Источник: korrespondent.net

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