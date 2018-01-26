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26. 01. 2018

Кортеж Трампа сбил в Давосе полицейского

Автомобиль из кортежа Дональда Трампа в четверг, 25 января, сбил в Давосе полицейского. Об этом сообщает газета Blick.

Как отмечается, инцидент произошел в четверг вечером, при попытке стража порядка остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который, по утверждению газеты, входил в кортеж Дональда Трампа.

В тот момент, когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

В результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, поскольку сумел быстро среагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

На данный момент никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало. Cегодня, 26 января, Дональд Трамп выступит с речью на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме.

Ранее слова Трампа о "грязных дырах" вызвали международный скандал.

Напомним, Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом.

Источник: korrespondent.net

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