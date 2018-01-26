Министр спорта Канады подал в отставку из-за секс-скандала

Министр по вопросам спорта и людей с ограниченными физическими возможностями Канады Кент Хехр отстранен от исполнения своих обязанностей после обнародования в социальных сетях обвинений против него в сексуальных домогательствах. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ в пятницу, 26 января.

Обвинения против министра выдвинула Кристин Роворт, которая работала в парламенте провинции Альберта в период, когда депутатом там был Хехр (2008-2015). По ее словам, женщины часто боялись садиться с Хехром в лифт и регулярно слышали от него "нежелательные сексуальные комментарии", в том числе он называл их "сладенькими".

"Любые притязания неприемлемы, и канадцы имеют право жить и работать в среде, свободной от домогательств. Мы, как правительство, очень серьезно относимся ко всем обвинениям в неподобающем поведении. Мы также убеждены в важности поддержки женщин, которые выдвигают обвинения, поэтому именно это и сделаем", – сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что просьбу о временном отстранении от занимаемой должности подал сам Хехр.

Отметим, что вследствие полученного в 1991 году огнестрельного ранения у Кента Хехра отнялись все четыре конечности. С того времени он передвигается исключительно на инвалидной коляске.

Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемый в сексуальных домогательствах депутат литовского Сейма Кюстутис Пукас отказался от своего мандата.

Источник: korrespondent.net