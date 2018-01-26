Пожар в Южной Корее: число погибших превысило 40

В результате пожара в больнице города Мирян в Южной Корее погиб 41 человек, еще более 70 пострадали. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает Yonhap со ссылкой на городскую спасательную службу.

Спасатели подчеркивают, что количество жертв может еще вырасти. Установлено, что большая часть людей погибла от отравления угарным газом.

Причины пожара пока не определены. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание в связи с инцидентом.

Как сообщал Корреспондент.net, изначально появилась информация о 33 жертвах пожара в Миряне. Огонь начал распространяться с нижних этажей, заблокировав людям пути к отступлению.

Источник: korrespondent.net