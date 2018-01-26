В Польше, в местности Мурована-Гослина около Познани, в ночь с четверга на пятницу, 25-26 января, произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщает Радио Польша.

Как сообщается, взрыв газа произошел из-за разгерметизации газопровода.

"Взрыв привел к пожару, который распространился на четыре жилых дома и одно здание хозяйственного назначения. Жители домов эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Тушение огня длилось почти 2 часа", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, из-за взрыва эвакуировали 20 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Польше произошел взрыв на газопроводе

#MurowanaGoslina trwa walka z pożarem. Na miejscu 25 zastępów #straż z całej Wielkoposlki. Wybuchł gazociąg wysokiego ciśnienia. Rura ma średnice 50 cm. Ulice pozamykane. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicy. #PILNE @RMF24pl @AlertPoznan pic.twitter.com/k4iXX7IoUY — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) 26 января 2018 г.

"Był huk i światło jak za dnia" tak pierwsze chwile po wybuchu w #MurowanaGoślina relacjonują okoliczni mieszkańcy. Odcięto dopływ gazu, trwa walka z ogniem w budynkach tuż obok miejsca wybuchu. Mieszkańcy okolicy ewakuowani @RMF24pl pic.twitter.com/TUIuC3kU7Q — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) 26 января 2018 г.

Напомним, ранее в Австрии 12 декабря 2017 года на одной из крупнейших в стране газовых станций произошел взрыв.

Источник: korrespondent.net