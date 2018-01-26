В Полтавской области, на 123 километре перегона Свинковка – Божково, на ходу загорелся грузовой электровоз сообщением Полтава-Основа. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь повредил трансформатор и внутреннюю отделку локомотива.
Причина пожара устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: Под Полтавой на ходу загорелся локомотив
Напомним, ранее по дороге из Николаева на ходу загорелся локомотив поезда, следовавшего в Киев.
Источник: korrespondent.net