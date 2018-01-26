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26. 01. 2018

США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Как отмечается, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур Сургутнефтегаза, ПАО Силовые машины и Технопромэкспорта.

Всего в санкционный список были добавлены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

Напомним, в МИД РФ заявляли, что Россия незамедлительно ответит на новые санкции США, если они будут введены.

Источник: korrespondent.net

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