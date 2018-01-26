Ждет лишь полезных мигрантов. Речь Трампа в Давосе

Президент США Дональд Трамп выступил с программной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп стал первым действующим президентом США, который приехал в Давос за последние 18 лет. Примечательно, что в качестве бизнесмена Трампа никогда не приглашали на этот форум.
В своей речи он призывал инвестировать в Америку, пояснил, что его лозунг "сначала Америка" не значит "Америка в изоляции" и рассказал о политических проблемах.
Корреспондент.net выделяет главное из речи Трампа.
Экономика США вернулась к росту
Свою речь Трамп начал с рассказал о возвращении американской экономики к росту с его приходом к власти "после многих лет стагнации".
"Американские фондовые рынки пробивают рекорд за рекордом", - заявил президент США.
По его словам, безработица среди афроамериканцев и испаноговорящих в США опустилась до рекордного минимума, создано более двух миллионов новых рабочих мест, а индекс оптимизма малого бизнеса достиг рекордно высокого показателя за всю историю.
Самое время инвестировать в Америку (по примеру Apple)
Своей речи он подчеркнул, что сейчас для бизнеса - самый подходящий момент в истории, чтобы инвестировать в США.
"У нас лучшие университеты и лучшие кадры, у нас дешевая энергия", - перечислил Трамп преимущества работы в США.
America First ≠ America Alone
Для Трампа, как президента США, Америка всегда будет стоять на первом месте - "как для лидера любой другой страны интересы его страны всегда идут первыми".
Однако "Америка превыше всего" не значит "Америка в одиночку", подчеркнул лидер США.
Он отметил, что "когда Америка растет, то растет и весь мир". США подстегивают творчество новаторов, создают важные изобретения, которые помогают людям жить.
Реформа международной торговли
Американский президент рассказал о работе над реформированием международной системы торговли, ради процветания "тех, кто играет по правилам".
"Мы не можем иметь свободную и открытую торговлю, если какая-либо страна использует эту систему за счет других", - заявил Трамп.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что США не против заключения отдельных договоров о свободной торговле с членами Транстихоокеанского партнерства, несмотря на выход США из этого соглашения.
Инвестируйте в оборону
Трамп подчеркнул, что процветание невозможно без безопасности. Он рассказал об увеличении финансирования американской армии и призвал другие страны последовать примеру Штатов.
"Чтобы сделать мир безопасным от режимов-изгоев, террористов и ревизионистских сил, мы просим наших друзей и союзников вкладывать в свою собственную оборону", - подчеркнул президент.
Трамп призвал партнеров противостоять Ирану, который "поддерживает терроризм", чтобы не допустить создание ним ядерного оружия.
Он подчеркнул ведущую роль США в борьбе против террористической организации "Исламское государство". Америка также собираются и дальше бороться с терроризмом в Афганистане.
Также Трамп рассказал о ключевой роли Вашингтона в усилиях международного сообщества, направленных на ядерное разоружение КНДР.
"Когда речь заходит о терроризме, мы готовы защищать наших граждан и наши границы", - также подчеркнул он.
В Америку пустят только достойных иммигрантов
Он отметил, что американская система приема мигрантов находится "в прошлом веке" и нуждается в реформировании.
Трамп напомни, что США планируют в будущем принимать иммигрантов на основе их образования и профессионального опыта.
"Мы будем впускать только тех, кто сможет внести вклад развитие американской экономики, поддержать себя финансово и укрепить нашу страну", - рассказал американский президент.
Строить будущее вместе
Завершил свою речь Трамп предложением, адресованным ко всем лидерам стран и бизнес-титанам, присутствовавшим в Давосе.
"Мы все [становимся] сильнее, когда свободные, суверенные нации работают вместе во имя общих целей и общей мечты", - сказал Трамп.
Полная речь Трампа в Давосе:
Источник: korrespondent.net
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