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26. 01. 2018

Париж наводнили крысы из-за разлива Сены

Полчища крыс заполонили Париж вследствие разлива Сены. Как сообщают в пятницу, 26 января, французские СМИ, после того как вода затопила их норы, грызуны кинулись искать новое жилье.

Один из парижских коммунальщиков снял на видео стаю крыс. По его словам, мусорщики регулярно подвергаются нападениям крыс.

"Коллега рассказывал мне, что крыса бросилась ему на горло, и еще одна — на руку", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что вода в реке Сена в Париже продолжает подниматься. Уровень воды уже превысил пять метров. 

Источник: korrespondent.net

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Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

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