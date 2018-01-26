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26. 01. 2018

Вывезли покурить. В РФ санитарка прокомментировала скандал с тяжелобольным

В Сочи (России) тяжелобольного вывезли за приделы больницы, чтобы он "мог покурить". Об этом рассказала санитарка четвертой городской больницы Мария Комиссарова, комментируя скандал, который возник с пациентом, сообщает в пятницу, 24 января, РИА Новости.

По словам Комиссаровой, пациент был агрессивным, мешал другим больным. Кроме того, он сам попросил вывести его на улицу.

"Он очень сильно и долго просил вывезти его на улицу покурить… Что я и сделала… Но я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним", — рассказала Комиссарова.

Напомним, в Сочи люди стали свидетелями, как медсестры четвертой городской больницы вывезли и бросили на улицу тяжелобольного пациента, заявив, что "он им не нужен".

Источник: korrespondent.net

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