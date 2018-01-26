Суд Лондона отложил решение по "долгу Януковича"

Рассмотрение апелляции Украины по долгу в 3 миллиарда долларов перед Россией было отложено лондонским судом. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"В течение 5 дней, пока длилось заседание, команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины для рассмотрения судейской коллегией в составе трех высококвалифицированных и опытных судей Апелляционного суда", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что о результатах рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения.

Также в сообщении подчеркивается, что Украина доверяет английском судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного результата судебного процесса, который был начат "по указанию России в целях реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины".

Напомним, 17 февраля Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона с требованием погасить долг в три миллиарда долларов и выплатить "набежавшие" проценты на 75 миллионов долларов.

При этом, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не видит причин для возврата России долга в 3 млрд долларов.

Источник: korrespondent.net