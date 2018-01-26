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26. 01. 2018

В Госдуме РФ прокомментировали новые санкции США

Новые санкции США являются очередным деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях. Об этом заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий, сообщают РИА Новости.

"Новые санкции США — очередной деструктивный шаг, усугубляющий ситуацию в российско-американских отношениях. Очевидно, что делается это в целях собственных геополитических интересов, недобросовестной конкуренции и обеспечения преимущества на мировых рынках", — сказал Слуцкий.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов назвал санкции в отношении России со стороны США беспрецедентным давлением.

"Россия справилась с последствиями того беспрецедентного давления, которое на нее оказывалось, – благодаря сильному президенту. У России огромный потенциал и постепенно, мы видим это уже в бюджете 2018 года, мы снова выйдем на экономический рост. И никакие санкции нас не запугают", – заявил Неверов.

Напомним, Минфин США расширил санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. 

Источник: korrespondent.net

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