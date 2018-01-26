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26. 01. 2018

Порошенко подвел итоги визита в Давос

На Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялись детальные и конструктивные переговоры с украинскими партнерами и международными финансовыми организациями. Об этом заявил президент Петр Порошенко по результатам визита в Давос, сообщает Укринформ.

"Результаты Давоса. Если сказать одной фразой, то все было очень хорошо. Состоялись чрезвычайно детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные", - сказал Порошенко.

Он отметил, что впервые в Давосе было такое количество вопросов относительно встречи с ведущими международными инвесторами.

"Это - сигнал для нашей страны относительно активизации земельной реформы и приватизации. Должны сделать все для реализации экономического роста в 2018 году", - добавил президент.

Напомним, президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной встречи в пятницу, 26 января, во время форума в Давосе обсудили вопрос размещения миротворческого контингента на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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