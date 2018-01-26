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26. 01. 2018

Порошенко объяснил, почему сейчас на Донбассе затишье

Российские военные и сепаратисты на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие. Об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня, 26 января, журналистам в Давосе, пишет УНИАН.

"Могу сказать, что как только узнали, что Украина получит новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных, боевиков на фронте. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта", - заявил глава государства.

По его словам, речь идет не только о грантовой поставке.

"Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовой поставке за счет средств наших американских партнеров, не только предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, а и о совместном производстве, об обучении, о других сферах", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что знает, когда оружие будет доставлено в Украину.
"Мне известны все даты, и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то, что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи", – заявил он, отвечая на вопрос о сроках поставки Украине оборонительного оружия из США.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Источник: korrespondent.net

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