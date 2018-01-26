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26. 01. 2018

Хакеры обокрали криптовалютную биржу на $400 млн

В Японии с криптовалютной биржи Coincheck хакеры похитили 526 млн токенов криптовалюты NEM, что составляет около 400 млн долларов. Об этом заявили представители биржи во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает Bloomberg.

Соучредитель Coincheck, одной из крупнейших японских криптовалютних бирж, Юсуке Оцука отметил, что сейчас компании неизвестно, каким образом с биржи исчезли более 500 млн токенов NEM.

Он заверил, что фирма работает над усилениями безопасности всех активов клиентов.

Японское агентство по финансовым услугам также отреагировало на атаку и заявил, что изучает факты, связанные с Coincheck.

Криптовалюта NEM - десятая по в мире по рыночной стоимости. После сообщения об атаке стоимость криптовалюта NEM снизилась на 7,5%.

Напомним, хакеры взломали криптовалютную биржу NiceHash и украли биткоинов на сумму более 60 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net

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