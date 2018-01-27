27 января 2018, суббота, 01:04
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
27. 01. 2018

Мировой туризм вырос до семилетнего максимума

 
Количество передвижений туристов по всему миру выросло в 2017 году на 7%, до 1,322 млрд – максимального показателя за последние семь лет. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
 
Так, Европу в 2017 году посетили 671 млн туристов (прирост – 8% в сравнении с 2016 годом), Африку – 62 млн (+8%), Азиатско-Тихоокеанский регион – 324 млн (+6%), Ближний Восток – 58 млн (+5%), Северную и Южную Америку – 207 млн (+3%).
 
В ООН отмечают, что прирост мировой туристической активности обусловлен "ростом глобальной экономики и устойчивым спросом со стороны традиционных и развивающихся рынков, в частности, восстановлением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет падения". 
 
В 2018 году ожидается увеличение количества туристов на 4-5%. 

В центре Киева избили туриста из Великобритании 
 
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года Украину посетили 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за такой же период в 2016 году.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.