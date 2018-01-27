Мировой туризм вырос до семилетнего максимума

Количество передвижений туристов по всему миру выросло в 2017 году на 7%, до 1,322 млрд – максимального показателя за последние семь лет. Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

Так, Европу в 2017 году посетили 671 млн туристов (прирост – 8% в сравнении с 2016 годом), Африку – 62 млн (+8%), Азиатско-Тихоокеанский регион – 324 млн (+6%), Ближний Восток – 58 млн (+5%), Северную и Южную Америку – 207 млн (+3%).

В ООН отмечают, что прирост мировой туристической активности обусловлен "ростом глобальной экономики и устойчивым спросом со стороны традиционных и развивающихся рынков, в частности, восстановлением расходов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет падения".

В 2018 году ожидается увеличение количества туристов на 4-5%.



В центре Киева избили туриста из Великобритании

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года Украину посетили 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше, чем за такой же период в 2016 году.

Источник: korrespondent.net