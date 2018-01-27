В центре Амстердама произошла стрельба: есть жертвы

В центре Амстердама вечером 26 января произошла стрельба, сообщает телерадиокомпания RTL.
По данным полиции, в результате стрельбы погиб один человек, еще два получили ранения.
"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", – говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.
Schietincident Grote Wittenburgerstraat:
— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.
1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.
Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.
Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar.
Свидетели происшествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента.
Полиция считает, что вероятной причиной стрельбы был криминальный конфликт. Версия теракта представляется маловероятной, отметили правоохранители.
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Напомним, ранее в Италии мужчина с балкона собственной квартиры открыл стрельбу по прохожим из ружья.
Источник: korrespondent.net