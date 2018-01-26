27 января 2018, суббота, 01:04
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
26. 01. 2018

Архиепископ Полоцкий приехал к врачам с «Духовной паузой»

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 23 января встретился с медицинским персоналом Полоцкой областной психиатрической больницы.

Начиная беседу с медицинскими сотрудниками, владыка Феодосий дал название – «Духовная пауза», сообщает eparhia992.by.

«Врач – это человек от Бога. Врач имеет Божественное призвание. Ваша миссия – это посланничество, это призыв Божественный на общеполезную деятельность… Вы сопровождаете человечество на протяжении всей его жизни.  От вас, как от педагога зависит и духовное и телесное благосостояние человека», – подчеркнул глава епархии, добавив: «У вас особая врачебная специализация, вы имеете дело с душой человека, вы должны быть сугубо верующими людьми… Все ваши пациенты с болезнью души. И вам надо иметь особую духовную чуткость, чтобы быть врачом именно духовной субстанции человека».

На следующий день в Верхнедвинской центральной районной больнице благочинный Верхнедвинского округа протоиерей Валентин Вабищевич и священники благочиния протоиерей Василий Стреха и протоиерей Владимир Лешкевич совершили водосвятный молебен с последующим освящением всех помещений больницы.

В завершение освящения отец Валентин обратился со словом назидания ко всем присутствующим, пожелав, чтобы призванная благодать Божия общей молитвы сохраняла всех находящихся в этом освященном месте.

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.