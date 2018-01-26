Архиепископ Полоцкий приехал к врачам с «Духовной паузой»

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 23 января встретился с медицинским персоналом Полоцкой областной психиатрической больницы.

Начиная беседу с медицинскими сотрудниками, владыка Феодосий дал название – «Духовная пауза», сообщает eparhia992.by.

«Врач – это человек от Бога. Врач имеет Божественное призвание. Ваша миссия – это посланничество, это призыв Божественный на общеполезную деятельность… Вы сопровождаете человечество на протяжении всей его жизни. От вас, как от педагога зависит и духовное и телесное благосостояние человека», – подчеркнул глава епархии, добавив: «У вас особая врачебная специализация, вы имеете дело с душой человека, вы должны быть сугубо верующими людьми… Все ваши пациенты с болезнью души. И вам надо иметь особую духовную чуткость, чтобы быть врачом именно духовной субстанции человека».

На следующий день в Верхнедвинской центральной районной больнице благочинный Верхнедвинского округа протоиерей Валентин Вабищевич и священники благочиния протоиерей Василий Стреха и протоиерей Владимир Лешкевич совершили водосвятный молебен с последующим освящением всех помещений больницы.

В завершение освящения отец Валентин обратился со словом назидания ко всем присутствующим, пожелав, чтобы призванная благодать Божия общей молитвы сохраняла всех находящихся в этом освященном месте.

Источник: krynica.info