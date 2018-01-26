На Слонимщине студенты МинДС проходят педпрактику в школах

В Кореличах 25 января, в день памяти святой Татианы Римской в православной традиции, студентов Кореличского строительного лицея пригласили в храм святых Апостолов Петра и Павла.

По окончании Божественной литургии клирик храма священник Георгий Шевченко отслужил молебен с прошениями о благополучной учебе, а затем обратился к студентам с пастырским словом, рассказал житие святой мученицы Татианы, а также историю возникновения Дня студенчества – Татьяниного дня», подчеркнув, что образование – это не только приобретение навыков и профессиональных знаний, но и расширение кругозора, сообщает eparhia.by.

В Слониме в этот день клирик Троицкого собора г. Слонима иерей Геннадий Липский побывал в СШ № 10, где встретился с первоклассниками. Беседа велась на тему добра и зла. Священник обратил внимание детей на природу уважения к родителям.

В Дятлово 24 января в СШ № 1 прошел круглый стол: «Все в твоих руках» с участием настоятеля собора святых новомучеников и исповедников Церкви Русской протоиерея Николая Пинчука. Обращаясь к собравшимся, священник отметил, что во время всенощного бдения в православных храмах освящается хлеб – как символ жизни, вино – как символ радости, елей – как символ святости: «Вот если эти три составляющие будут наполнять жизнь человека, то ему не страшны никакие зависимости, и он будет поистине счастлив на всех его жизненных путях».

В Слониме 23 января настоятель храма Афанасия Брестского протоиерей Владимир Бобчик встретился с ввосьмиклассниками класса СШ №4, проведя о грехе и его природе.

На Слонимщине 22 января, после зимних каникул, возобновилась педагогическая практика студентов Минской духовной семинарии. С занятиями по теме «Грех и его природа. Свобода выбора человека» студенты посещают СШ № 3, № 7, № 8, № 9 и городскую гимназию.

Источник: krynica.info