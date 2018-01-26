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26. 01. 2018

В Червене педагог организовала беседу о целомудрии

В Червене 25 января в гимназии № 1 по приглашению классного руководителя на беседу с девятиклассниками о целомудрии пришел преподаватель воскресной школы при православном храме святителя Николая Чудотворца.

Теолог-религиовед рассказала молодым людям о том, что такое телегония и как влияет беспорядочная жизнь в молодости не только на физическое здоровье, но и на душевное и духовное состояние человека, и как в дальнейшем это отражается на грядущих поколениях, основываясь на трудах ученых, привела в качестве примера разнообразные ситуации из жизни людей, обратившихся за медицинской помощью, сообщает borisoveparhia.by.

Приведенные примеры из жизни людей и примеры, взятые из Священного Писания и житий святых (ребят познакомили с историей жизни святого праведного праотца Иосифа и житием преподобной Марии Египетской), показали ребятам, как правильно нужно жить и не отчаиваться в случае падения, а изменять образ жизни, прибегая к церковным таинствам Покаяния и Причащения.

Источник: krynica.info

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