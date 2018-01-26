Епископ Серафим благословил новый семейный детский дом

В Бобруйске 18 января в рамках акции «Эстафета добрых дел», приуроченной к 80-летию Могилевской области, состоялась церемония открытия шестого детского дома семейного типа на улице Советская 157 с участием епископа Бобруйского и Быховского Серафима.

На торжественном открытии присутствовал: председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, секретарь управления православной Бобруйской епархии протоиерей Сергий Коровинский, председатель Попечительского совета епархии Василий Баранчук, сообщает bobreparhiya.by.

Губернатор вручил главе семейства Дмитрию Макаренко символический ключ от нового дома, а владыка Серафим окропил новый дом освященной в Крещенский сочельник водой.

Источник: krynica.info