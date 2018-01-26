Гродненские братчики привезли рождественский спектакль инвалидам

Члены православного гродненского Софийского молодежного братства при кафедральном Покровском соборе 23 января по рождественской традиции приехали в дом-интернат для людей с психофизическими особенностями в деревне Мурованка.

После краткого рассказа о праздниках Рождества и Крещения Господня братчики разыграли небольшую музыкальную сценку с точным описанием событий, происходивших 2000 лет назад. И конечно же на сцене звучали всем знакомые колядки, которые так красочно передают дух Рождества Христова, сообщает orthos.org.

В этот же день в Гродно клирики прихода храма Усекновения главы Иоанна Предтечи священники Виктор Колацкий и Антоний Федосеев посетили праздничный утренник в Центре коррекционно-развивающего обучения.

Священнослужители поучаствовали в празднике в качестве зрителей, а затем обратились ко всем присутствующим с приветственными словами, поздравили педагогов, родителей и детей, присутствующих в зале.

По окончании праздничного концерта священники вместе со всеми желающими совершили молитву о призвании благословения Божия на все добрые дела и труды во благо детей, окропили всех крещенской водой.

Источник: krynica.info