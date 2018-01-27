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27. 01. 2018

СМИ РФ: Волкер и Сурков не смогли сблизить позиции

Cпециальный представитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудили на встрече в Дубае в пятницу, 26 января, закон о реинтеграции Донбасса, однако к единой позиции не приблизились. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", – отметил источник.

По его словам, конкретных решений в результате встречи не приняли, стороны договорились продолжить диалог.

Волкер: Мир на Донбассе возможен

Ранее сообщалось, что на встрече в Дубае Волкер и Сурков обсудят возможность соблюдения перемирия на Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции США и России по поводу идеи ввода миротворцев на Донбасс.

Источник: korrespondent.net

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