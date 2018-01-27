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27. 01. 2018

Экс-глава Пентагона призвал НАТО создать план на случай войны с РФ

 
Бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает войну с Россией весьма вероятным сценарием и призвал Пентагон разработать на этот случай детальный план.
 
"Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению "зеленых человечков", к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО", – заявил он.
 
По мнению Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

НАТО: Альянс не менял стратегию в отношении России
 
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженный конфликт между силами НАТО и России может вылиться в ядерную войну.

Источник: korrespondent.net

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