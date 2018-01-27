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27. 01. 2018

СМИ: Трамп намерен увеличить оборонный бюджет на 13%

 
Президент США Дональд Трамп в следующем месяце намерен запросить у Конгресса 716 миллиардов долларов на покрытие расходов на оборону на 2019 финансовый год. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
 
По их словам, эта сумма заложена в оборонном бюджете США. Она должна покрывать годовой бюджет Пентагона, расходы на продолжающиеся войны, а также траты на поддержание ядерного арсенала США.
 
Если инициатива будет одобрена, то расходы Пентагона возрастут более чем на 7% по сравнению с оборонным бюджетом США на 2018 год и на 13% по сравнению с бюджетом 2017 года.

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Ранее Министерство обороны США обнародовало новую Национальную военную стратегию, в которой утверждается: основная угроза для страны – это не терроризм, а соперничество мировых держав. В первую очередь речь идет о Китае и России. Авторы стратегии потребовали увеличить финансирование оборонной отрасли.

Источник: korrespondent.net

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