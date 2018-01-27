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27. 01. 2018

В Океании пропал паром с 50 пассажирами

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали совместные поиски пассажирского парома Бутираои, пропавшего 18 января в территориальных водах Кирибати. Об этом в субботу, 27 января, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть 20 числа. По данным властей Новой Зеландии, судно объявили пропавшим только недавно. До этого операцию проводили только спасатели из Фиджи.

Паром Бутираои совершал рейсы между островами Океании. Последний должен был составить около 240 километров. Судно описывают как деревянный катамаран длиной 17,5 метра. У него якобы были проблемы с движущим винтом.

Напомним, ранее сообщалось, что возле восточного побережья Филиппин перевернулся паром, на борту которого находился 251 человек.

Источник: korrespondent.net

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