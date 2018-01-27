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27. 01. 2018

В столице Азербайджана произошел взрыв газа

В столице Азербайджана Баку в субботу, 27 января, произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек. Об этом сообщает News.Az.

Указано, что взрыв произошел утром 27 января в центре азербайджанской столицы вблизи станции метро.

Причиной, по предварительным данным, стала утечка газа.

"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.

Источник: korrespondent.net

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