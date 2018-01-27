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27. 01. 2018

ООН призывает все страны соблюдать олимпийское перемирие

Глава Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает центр новостей ООН. 

Традиционное временное перемирие начинается за неделю до игр и заканчивается через неделю после их закрытия. Традиция появилась в Греции в VIII веке до н.э.  

Лайчак призвал все враждующие стороны использовать перемирие и урегулировать разногласия мирным путем. 

Председатель Генассамблеи напомнил, что спорт играет важную роль в "построении мирного будущего для всего человечества". 

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.

Как сообщалось, украинцам покажут Олимпиаду-2018 за деньги с Евровидения.

Источник: korrespondent.net

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