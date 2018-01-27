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27. 01. 2018

В Украине становится безопаснее – Аваков

Уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет. Такое мнение во время выступления на коллегии МВД высказал министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет 112 Украина в субботу, 27 января.

Аваков отметил, что в стране уменьшается количество как имущественных преступлений, так и тех, которые угрожают жизни и здоровью человека. Наряду с этим растет уровень раскрываемости и привлечения преступников к ответственности. 

По его словам, также удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж – на 27% меньше, чем в 2016 году. 

"Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет", – сказал Аваков.  

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что в Украине каждый день задерживают примерно одного-двух полицейских за правонарушения.

Источник: korrespondent.net

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