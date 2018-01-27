27 января 2018, суббота, 13:14
-1°C
Завтра +1°C
-1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,46
27. 01. 2018

Возле иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 27 января, в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате взрыва.

Информацию о происшествии подтверждает и афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв произошел около 1:45 после обеда. Он был достаточно мощным – его было слышно на весь город.

По словам представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, в результате взрыва по меньшей мере 70 человек были ранены и доставлены в больницу. 

Как сообщал Корреспондент.net, в отеле Interсontinental в Кабуле в результате теракта 24 января погибли семь граждан Украины. Накануне их тела доставили на родину.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В новостях сказали, что ожидается большой снегопад и все, кто собирается в дорогу в такую погоду, должны иметь с собой: цепи, лопату, одеяло, обогреватель, буксировочный трос, фонарик, запасное колесо.

Сегодня в маршрутке я выглядела как дура.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.