Возле иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 27 января, в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате взрыва.

Информацию о происшествии подтверждает и афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв произошел около 1:45 после обеда. Он был достаточно мощным – его было слышно на весь город.

По словам представителя местного министерства здравоохранения Вахида Маджроя, в результате взрыва по меньшей мере 70 человек были ранены и доставлены в больницу.

Как сообщал Корреспондент.net, в отеле Interсontinental в Кабуле в результате теракта 24 января погибли семь граждан Украины. Накануне их тела доставили на родину.

Источник: korrespondent.net