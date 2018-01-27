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27. 01. 2018

Россию обвинили в распространении дезинформации в ЕС

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвиняет правительство России в целенаправленном распространении дезинформации и организации пропагандистской кампании в Евросоюзе.

"Вряд ли есть сомнение в том, что на сегодня мы имеем дело с хитроумной, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации. Российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию", – отметил Кинг.

По его мнению, Европа должна активнее противодействовать дезинформации. В качестве примеров главных киберугроз он привел атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки манипулировать общественным мнением с помощью фейковых новостей. Последнее имеет целью превратить "нашу открытую демократическую систему в оружие, нацеленное против нас самих", убежден Кинг.

Еврокомиссар также отметил, что Еврокомиссия разработала ряд проектов, направленных как на улучшение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма. Сейчас совместно со странами-членами ЕС проводится работа по реализации этого пакета мер.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее ЕС впервые в истории выделил деньги на борьбу с российской пропагандой.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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