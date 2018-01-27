Земан победил на президентских выборах в Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Во втором туре после подсчета 96% голосов избирателей он набрал более 52% голосов. Об этом сообщают чешские СМИ в субботу, 27 января.

Конкурент Земана – бывший глава Национальной академии наук Иржи Драгош – заручился поддержкой почти 48% избирателей.

Итоговый разрыв между оппонентами составил около 200 тысяч голосов.

Драгош победил в четырех регионах страны, в частности и в Праге. Земан оказался сильнее в 10 регионах.

Явка на выборах превысила 65%.

Иржи Драгош уже признал поражение, поздравив Земана с победой.

Как сообщал Корреспондент.net, второй тур выборов президента Чехии проходил два дня – 26 и 27 января.

Напомним, в первом туре также победил Земан, набрав 38,6% голосов, а Драгош стал вторым – 26,6%.

Источник: korrespondent.net