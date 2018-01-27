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27. 01. 2018

В Польше объяснили нюансы закона о "бандеровской идеологии"

Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Об этом в субботу, 27 января, сообщает УНИАН со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел Польша относительно комментария МИД Украины.

"Законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, что колаборировали с III Немецким Рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", – говорится в заявлении польского МИД.

Также отмечается, что процесс законодательного проведения этого правового акта еще не было завершено. При этом польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной, "однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно основываться на правде".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". В соответствии с этим документом, лицам, которые отрицают "преступления бандеровцев" грозит лишение свободы на срок до трех лет.

МИД Украины отреагировал на польский закон о "бандеровской идеологии"

Источник: korrespondent.net

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